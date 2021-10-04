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Роскосмос официально утвердил полет к МКС Пересильд и Шипенко

12:42
  • понедельник
  • 04 октября 2021

На космической станции впервые пройдут съемки художественного фильма

Роскосмос утвердил основной и дублирующий составы космического корабля "Союз МС-19", на котором к Международной космической станции отправится съемочная группа фильма "Вызов". Об этом в понедельник, 4 октября, рассказали в пресс-службе госкорпорации.
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Решение об утверждении составов экипажей принимала государственная комиссия под председательством генерального директора Роскосмос и продюсера первого космического фильма Дмитрия Рогозина, сообщает РИА Новости.

9 сентября экипаж космического корабля "Союз МС-19", в котором на МКС отправятся актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров, успешно сдал все предполетные экзамены.

Старт с космодрома Байконур запланирован на 11:55 по московскому времени вторника, 5 октября. Полет пройдет по короткой схеме, которая занимает 3 часа 17 минут. Согласно плану, в 15:12 того же дня экипаж причалит к модулю "Рассвет" российского сегмента МКС. Открытие люков и переход экипажа на борт станции ожидается в 17:05.

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