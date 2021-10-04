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В России обнаружилась нехватка сурдопереводчиков

12:43
  • понедельник
  • 04 октября 2021

Об этом заявили во Всероссийском обществе глухих

Президент Всероссийского общества глухих Станислав Иванов заявил, что в стране не хватает около 4 тысяч переводчиков с жестового языка глухих.

"Мы начали разрабатывать дорожную карту об увеличении и подготовке таких переводчиков на базе высшего образования. В 2013 году уже началась подготовка в Московском государственном университете, первый выпуск был", - добавил Иванов, которого цитирует ТАСС.

Он уточнил также, что особенно остро актуальность проблемы ощущалась во время пандемии. Слабослышащие не могли получать важную информацию оперативно и в достаточном объеме. В частности, недоступны для них оказались ряд экстренных заявлений по коронавирусу, звучавших по телевидению.

"Мы считаем, что все прямые эфиры с первыми лицами государства, главами министерств [должны] транслироваться с помощью переводчика для глухих", - подчеркнул президент общества.

По словам Иванова, благодаря поддержке Минтруда идет работа по увеличению количества часов эфира с субтитрами.

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