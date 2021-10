В Стокгольме назвали лауреатов Нобелевской премии по медицине

Нобелевский комитет в Стокгольме в понедельник, 4 октября, огласил лауреата премии в области медицины и физиологии. Награду получили американский физиолог Дэвид Джулиус и армяно-американский молекулярный биолог Ардем Патапутян.

Исследователи удостоены Нобелевской премии за изучение реакций живых организмов на температуру и прикосновения. Ученые объяснили, как тепло или холод, а также тактильное воздействие инициируют сигналы в нервной системе. Эти изыскания имеют важное значение для объяснения множества физиологических процессов и заболеваний.

Прямая трансляция объявления лауреатов проводилась на официальном сайте Нобелевского комитета.

The 2021 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to David Julius and Ardem Patapoutian “for their discoveries of receptors for temperature and touch.” pic.twitter.com/gB2eL37IV7