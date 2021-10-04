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В Стокгольме назвали лауреатов Нобелевской премии по медицине

12:55
  • понедельник
  • 04 октября 2021

Награда присуждена за изучение реакций живых организмов на температуру и прикосновения

Нобелевский комитет в Стокгольме в понедельник, 4 октября, огласил лауреата премии в области медицины и физиологии. Награду получили американский физиолог Дэвид Джулиус и армяно-американский молекулярный биолог Ардем Патапутян.
Появились подробности о церемонии вручения Нобелевской премии-2021

Исследователи удостоены Нобелевской премии за изучение реакций живых организмов на температуру и прикосновения. Ученые объяснили, как тепло или холод, а также тактильное воздействие инициируют сигналы в нервной системе. Эти изыскания имеют важное значение для объяснения множества физиологических процессов и заболеваний.

Прямая трансляция объявления лауреатов проводилась на официальном сайте Нобелевского комитета.

В ходе Нобелевской недели 5 октября объявят получателей награды в области физики, 6 октября — в области химии, 7 октября — по литературе. 11 октября станет известен лауреат Нобелевской премии по экономике, которую финансирует Государственный банк Швеции.

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