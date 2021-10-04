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Экс-президент Армении заявил о планах начать акции протеста

12:55
  • понедельник
  • 04 октября 2021

Ранее в стране прошли внеочередные парламентские выборы

Бывший президент Армении Роберт Кочарян заявил, что возглавляемый им оппозиционный парламентский блок "Армения" намерен начать уличные акции протеста. Цель - смена власти в республике.
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"Когда говорят об уличной борьбе, это не значит, что Роберт Кочарян сразу после пресс-конференции выйдет с флагом на улицу и проведет акцию. Это процесс, но да, мы должны всеми доступными инструментами добиться смены власти", - сказал политик (цитата по ТАСС).

2 августа действующий парламент Армении приступил к работе. Избран он был по итогам внеочередных выборов. Партия премьера Никола Пашиняна "Гражданский договор" получила 71 мандат из 107.

Оставшиеся места поделили "Армения" (29) и "Честь имею" экс-президента Сержа Саргсяна (7).

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