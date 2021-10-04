Украина приостановила закачку газа в подземные хранилища

Цена на топливо взлетели

Украинские власти приостановили закачку природного газа в подземные хранилища.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативные данные АО "Укртрансгаз". Согласно им, 1 октября в ПХГ поступило 13,94 миллиона кубометров газа, 2 октября 0,61 миллиона кубометров газа, а 3 октября - ничего.

Ранее стало известно, что цена на газ на Украине достигла исторического максимума – почти 1,5 тысячи долларов за тысячу кубометров. Скачок произошел после того, как российский "Газпром" и Будапешт подписали соглашение о поставках газа в обход Украины.

Накануне на венгерско-украинской границе был замечена прокачка газа, однако в действительности это оказался реэкспорт топлива, хранившегося в украинских ПХГ. Информация о возобновлении "Газпромом" транзита газа через Украину в Венгрию не соответствует действительности, подчеркнул гендиректор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

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