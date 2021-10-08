ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин: мы не можем на дорогах терять столько людей, как при военных действиях

14:32
  • пятница
  • 08 октября 2021

Президент поручил уделять особое внимание вопросам безопасности в сфере транспорта

Развитие сфера жилищного строительства Владимир Путин обсудил сегодня на встрече с Маратом Хуснуллиным. Заместитель председателя правительства доложил президенту, что в этом году ожидается ввод 85 миллионов квадратных метров жилья. Главная задача здесь - поддержка семей с детьми, для этого действует программа льготной ипотеки. Говорили на встрече и о дорожном строительстве. Президент поручил особое внимание уделять вопросам безопасности на дорогах.

М. Хуснуллин: У нас хороший показатель по безопасности дорожного движения. Мы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" смертность снизили.

В. Путин: Нужно продолжать эту работу вместе с полицией и дорожниками. Мы не можем на дорогах терять столько людей, как при военных действиях. То, что я вижу, – это комплексные усилия, и МВД работает в целом всё лучше, и дорожники. Это комплексные мероприятия, и нужно, конечно, развивать санитарную авиацию, оказывать помощь людям в первый час после аварии. Нужно по всем направлениям, по всем векторам работать.

М. Хуснуллин: Владимир Владимирович, в рамках комиссии [по безопасности дорожного движения] занимаемся, очень слаженно занимаемся. Первые результаты неплохие. Вы видите, мы прямо идём на стабильное снижение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Сотрудники МЧС на месте ДТП
Сотрудники МЧС на месте ДТП
Владимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин и Марат Хуснуллин
Владимир Путин и Марат Хуснуллин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.