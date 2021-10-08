Путин: мы не можем на дорогах терять столько людей, как при военных действиях

Президент поручил уделять особое внимание вопросам безопасности в сфере транспорта

Развитие сфера жилищного строительства Владимир Путин обсудил сегодня на встрече с Маратом Хуснуллиным. Заместитель председателя правительства доложил президенту, что в этом году ожидается ввод 85 миллионов квадратных метров жилья. Главная задача здесь - поддержка семей с детьми, для этого действует программа льготной ипотеки. Говорили на встрече и о дорожном строительстве. Президент поручил особое внимание уделять вопросам безопасности на дорогах.

М. Хуснуллин: У нас хороший показатель по безопасности дорожного движения. Мы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" смертность снизили.

В. Путин: Нужно продолжать эту работу вместе с полицией и дорожниками. Мы не можем на дорогах терять столько людей, как при военных действиях. То, что я вижу, – это комплексные усилия, и МВД работает в целом всё лучше, и дорожники. Это комплексные мероприятия, и нужно, конечно, развивать санитарную авиацию, оказывать помощь людям в первый час после аварии. Нужно по всем направлениям, по всем векторам работать.

М. Хуснуллин: Владимир Владимирович, в рамках комиссии [по безопасности дорожного движения] занимаемся, очень слаженно занимаемся. Первые результаты неплохие. Вы видите, мы прямо идём на стабильное снижение.

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