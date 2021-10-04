Памфилова пригрозила исками авторам клеветы о выборах

Первый "кандидат" на такой иск уже определен

Центральная избирательная комиссия будет обращаться в суд в случае выявления случаев распространения клеветы относительно выборов. Об этом в понедельник, 4 октября, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Глава Центризбиркома подчеркнула, что ведомство проводит мониторинг публикаций в средствах массовой информации, но в суд на них не подавало — и не собирается этот делать. Однако подавать в суд на авторов, которые "заведомо распространяют и продолжают тиражировать и распространять заведомую ложь и клевету в отношении выборов, мы будем", предупредила Памфилова.

Председатель ЦИК отметила, что претендент на статус первого ответчика по подобному иску уже определился. Далее комиссия будет отслеживать ситуацию, не исключено, что таких исков будет немало.

Памфилова уточнила, что в случае наложения судами штрафов на авторов клеветы полученные средства будут направлены на благотворительные цели, сообщает РИА Новости.

Ранее Элла Памфилова рассказала, что в период с 17 по 24 сентября Центральная избирательная комиссия России получила 1244 обращения, 90% которых касались прошедших выборов.

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