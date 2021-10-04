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По всей России пройдет проверка систем оповещения

13:21
  • понедельник
  • 04 октября 2021

Граждан просят сохранять спокойствие

Во всех субъектах России 6 октября будут проведены комплексные проверки готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней, передает "Интерфакс" со ссылкой на МЧС.
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Так, с 10:40 утра через электросирены и громкоговорители начнется подача сигнала "Внимание всем!". Затем этим же сигналом будет на минуту замещен эфир общероссийских теле- и радиоканалов.

"Целью проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - объяснили в ведомстве.

МЧС просит граждан сохранять спокойствие.

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