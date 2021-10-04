Москвичам предложили пополнить экспозицию Музея транспорта

Все раритеты станут частью нового выставочного пространства

Как оставить своё имя в истории родного города? В Музее транспорта столицы - новая акция. Москвичи для будущей экспозиции могут предложить старинные предметы, связанные с автомобилями, автобусами, трамваями или метро. Все раритеты станут частью нового выставочного пространства.

Музей транспорта Москвы - в ожидании важного события. В 2023 году он превратится в многофункциональный культурный центр, большое городское пространство, в котором главное - живое общение с посетителями. Готовиться к диалогу начали уже сейчас, хранители запустили кампанию под названием "Делаем музей вместе". Все желающие могут пополнить постоянную экспозицию, внимательно перебрав личные вещи. Основное требование - предметы должны быть связаны с транспортом.

"Нам очень хотелось бы их собрать вместе с горожанами, потому что мы знаем, что к транспорту неравнодушны очень многие. А еще очень многие работали в транспортной инфраструктуре. Вообще интересно, что по статистике каждый третий человек - третий горожанин по счету - имеет отношение к транспортной инфраструктуре. Это же фантастика", - сказала Оксана Бондаренко, директор Музея транспорта Москвы.

Чтобы эту фантастику превратить в реальные дела, нужно знать принципы отбора. Во-первых, музей принимает предметы, использовавшиеся с конца XIX до конца XX века. Вдруг от прабабушки остались не только воспоминания - о первых московских трамваях и автобусах, но и что-то материальное? Фотографии, жетоны, билеты, униформа сотрудников дорожных служб и расписания - здесь будут рады всему. Может, повезёт, и окажется, что в семье до сих пор хранятся дорожные указатели или турникет? В музее с удовольствием принимают даже детские игрушки. Разумеется, не все подряд.

"Это уже не просто игрушка - маршрутное такси РАФ, а это действительно уже городской раритет - 78 года. Потому что мы понимаем, что маршрутных такси на улицах города уже нет. Совершенно потрясающие трогательные навигационные маршрутные таблички - с тех же самых маршрутных такси", - говорит Бондаренко.

Будущие экспонаты в музей сразу нести не нужно. Все необходимые действия - от подачи заявки, описания предмета до его отбора сотрудниками - исключительно онлайн. Подробная информация - на сайте музея. Там же - греющее душу сообщение о том, что на прошедших отбор раритетах будут отмечены имена их владельцев. Это так просто и замечательно: создать по-настоящему народный музей, вписав свое имя в историю Московского транспорта.

Ольга Стрельцова, Павел Суменков, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram