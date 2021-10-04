В центре Москвы сгорел ресторан

Из-за пожара на первом этаже в дыму оказался весь бизнес-центр

В центре Москвы на Лесной улице пришлось перекрывать дорогу из-за пожара. Утром в одном из бизнес-центров загорелся ресторан на первом этаже. Пламя охватило 30 квадратных метров, всё здание оказалось в дыму. Из-за спецтехники на проезжей части полностью ограничили движение, в том числе и по трамвайным путям.

Чтобы очистить помещение и добраться до очага возгорания, пожарные были вынуждены разбить стёкла в витринах. Меньше чем за час им удалось полностью справиться с ЧП. Теперь следователи выясняют, что стало причиной происшествия.

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