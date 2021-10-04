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В центре Москвы сгорел ресторан

15:06
  • понедельник
  • 04 октября 2021

Из-за пожара на первом этаже в дыму оказался весь бизнес-центр

В центре Москвы на Лесной улице пришлось перекрывать дорогу из-за пожара. Утром в одном из бизнес-центров загорелся ресторан на первом этаже. Пламя охватило 30 квадратных метров, всё здание оказалось в дыму. Из-за спецтехники на проезжей части полностью ограничили движение, в том числе и по трамвайным путям.

Чтобы очистить помещение и добраться до очага возгорания, пожарные были вынуждены разбить стёкла в витринах. Меньше чем за час им удалось полностью справиться с ЧП. Теперь следователи выясняют, что стало причиной происшествия.

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Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
Пожарные на месте возгорания
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