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Ректор МГУ рассказал об обучении девятилетней москвички

13:41
  • понедельник
  • 04 октября 2021

Отец попросил перевести Алису Теплякову на индивидуальный план

Администрация Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова готова перевести девятилетнюю студентку Алису Теплякову на индивидуальный график обучения. Об этом в понедельник, 4 октября, рассказал ректор вуза Виктор Садовничий.
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Алиса Теплякова в восемь лет успешно сдала ЕГЭ по русскому, профильной математике, информатике и биологии, а также дополнительные вступительные испытания на психологическом факультете университета.

Девочке не хватило баллов для поступления на бюджет. Однако ее родители приняли решение, что Алиса будет учиться на платном отделении вуза. Позднее стало известно, что отец Тепляковой написал заявление о переводе дочери на индивидуальный учебный план.

Виктор Садовничий подчеркнул, что в вузе делают все для самореализации юной студентки. Главное, по словам ректора, чтобы Алиса сдавала экзамены и закончила обучение, поскольку "мы не можем дать просто диплом".

По просьбе отца в МГУ, конечно, готовы предоставить Тепляковой индивидуальный учебный план, рассказал Садовничий РИА Новости.

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Алиса Теплякова
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