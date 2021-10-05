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Гороскоп на сегодня, 5 октября, для всех знаков зодиака

03:00
  • вторник
  • 05 октября 2021

Удача благосклонна к Ракам, а у Весов начался опасный период

Овны

Вас ожидает нечто грандиозное на денежном поприще. Это осуществит ваши краткосрочные финансовые цели и поможет определиться с долговременными.

Тельцы

День для вас сложится великолепно! Можете запускать новые проекты, искать варианты пассивного дохода, выбирать финансовые инициативы. Вселенная определённо на вашей стороне.

Близнецы

Хороший день для работы над собой и своими проектами. Можно заняться созданием контента, делегированием задач, работой с партнерами и коллективом.

Раки

Удача сегодня к вам благосклонна. Если вы давно хотели совершить крупную покупку, но не решались, – это время наступило. Не жадничайте. Потраченные средства окупятся сторицей.

Львы

Неплохой день для решения накопившихся проблем. Вспомните, что вы откладывали на завтра в течение прошлого месяца? Благодаря вашей харизме и обаянию вы сможете разобраться с любой проблемой. Вселенная способствует этому.

Девы

Вас ждет отличный день! Пожалуй, один из лучших в году. Удача сопутствует во всем. Но особенно если дело касается бизнеса, монетизации знаний, поиска инвесторов. 

Весы

У вас начался опасный период. Ждать неприятностей стоит и от знакомых, и от коллег. В это время старайтесь держаться на расстоянии от всех, кто не вызывает доверие. И постарайтесь не ввязываться в авантюры.

Скорпионы

Хорошее время для старта дел, которые давно откладывали. Соберите все свои силы и вперёд - к будущему, о котором мечтаете! Звезды благоволят.

Стрельцы

Вас ждет неспокойный день, который принесёт много переживаний. Но не зацикливайтесь на плохом и сможете обойтись без лишних потерь. 

Козероги

Прекрасный день для работы над собой и подсознательными страхами, особенно в области финансов. Чтобы избавиться от них, возьмите консультацию специалиста.

Водолеи

Осторожно, опасное время! Вам захочется действовать стремительно, лезть на рожон. Но привести это может лишь к последствиям, о которых будете сожалеть.

Рыбы

Хороший период для инвестирования, запуска рекламы, общения с коллегами. Всё, что относится к работе и бизнесу, принесёт сочные зрелые плоды.

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