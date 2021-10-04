Песков назвал причину низких темпов вакцинации от коронавируса

Ситуация оставляет желать лучшего

Темпы вакцинации в России на фоне всплеска заболеваемости коронавирусом остаются на низком уровне.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предположил, что причина кроется в недостаточно активной кампании по разъяснению и информированию населения о безальтернативности прививки от COVID-19.

"Темпы вакцинации, несмотря на полную готовность инфраструктуры, оставляют желать лучшего. Призываем всех прививаться", - заявил спикер Кремля (цитата по ТАСС).

Песков подчеркнул, что прививка – это единственный способ защитить свою жизнь в условиях пандемии.

Ранее в Минздраве заявили, что оба компонента вакцины от коронавируса получили около 40 миллионов россиян.

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