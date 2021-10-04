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Мурашко: 1,8 млн россиян ревакцинировались от коронавируса

14:07
  • понедельник
  • 04 октября 2021

Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт"

Ревакцинацию от коронавирусной инфекции в России прошли уже 1,8 млн граждан. Об этом в понедельник, 4 октября, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Путин призвал к своевременной ревакцинации

Для ревакцинации в России рекомендован препарат "Спутник Лайт", однофазная вакцина, в отличие от "Спутника V", сообщает РИА Новости.

Мурашко также рассказал о ходе исследований относительно возможности совместного использования вакцин от коронавируса и от гриппа. По словам министра, уже получены первые результаты — они обнадеживают.

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