Мурашко: 1,8 млн россиян ревакцинировались от коронавируса

Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт"

Ревакцинацию от коронавирусной инфекции в России прошли уже 1,8 млн граждан. Об этом в понедельник, 4 октября, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Для ревакцинации в России рекомендован препарат "Спутник Лайт", однофазная вакцина, в отличие от "Спутника V", сообщает РИА Новости.

Мурашко также рассказал о ходе исследований относительно возможности совместного использования вакцин от коронавируса и от гриппа. По словам министра, уже получены первые результаты — они обнадеживают.

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