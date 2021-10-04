В Кремле высказались по поводу возможной встречи Путина и Зеленского

Российский лидер никогда не отвергал возможность такой встречи

Для встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского пока нет предпосылок, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пока, честно говоря, никаких предпосылок для этого нет. Никаких новых элементов здесь тоже не появилось", - сказал кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Пресс-секретарь добавил, что Путин никогда не отвергал возможность такой встречи и готов ее провести, но для начала необходимо определиться с тем, что именно лидеры могли бы обсуждать.

Весной Зеленский заявил о желании встретиться с Путиным, чтобы обсудить конфликт в Донбассе. Российский президент на это заметил, что руководство Украины в первую очередь должно встречаться с руководителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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