В ЕР анонсировали утверждение Владимира Васильева главой думской фракции

Сергею Неверову предложат пост вице-спикера

Член президиума партии "Единая Россия" Владимир Васильев может быть утвержден в качестве руководителя думской фракции ЕР. Об этом в понедельник, 4 октября, рассказал источник в партии.

В "Единой России" также отметили, что руководителю фракции в седьмом созыве нижней палаты парламента Сергею Неверову планируют предложить пост вице-спикера.

Источник уточнил, что выдвижение кандидатур пройдет на совместном заседании высшего и генерального советов партии во вторник, 5 октября, сообщает РИА Новости.

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва прошли в России с 17 по 19 сентября. Всего с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату, пять мандатов получили самовыдвиженцы.

Согласно указу президента России Владимира Путина, первое заседание Госдумы нового созыва состоится во вторник, 12 октября, в 10 утра.

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