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По всей России отменили массовые мероприятия из-за COVID-19

14:34
  • понедельник
  • 04 октября 2021

Идет рост заболеваемости

Массовые мероприятия по всей стране отменяются из-за ухудшения коронавирусной ситуации.
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Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В 12 регионах страны рост заболеваемости идет значительно быстрее, чем в остальных. Массовые мероприятия на 1-3 тысяч участников разрешены только в двух регионах России.

"По массовым мероприятиям - они остановлены во всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача", - заявила она.

В России за минувшие сутки выявили 25 781 случай коронавируса - это максимум с января 2021 года. Скончались 883 человека, выздоровели 14526 заболевших.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве вызывает тревогу. За последнюю неделю рост заболеваемости составил 30%, госпитализаций - 25%.

 

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