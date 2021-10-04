Глава Подмосковья попросил включить прививку от COVID-19 в национальный календарь

В большинстве случаев на больничные койки попадают с COVID-19 люди без прививки

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в понедельник, 4 октября, выступил с предложением внести вакцинацию от коронавирусной инфекции в национальный календарь прививок.

Как отметил глава Подмосковья на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, регион далек от пиковых значений по госпитализации с COVID-19. Если максимум в области госпитализировали около 1200 человек, сейчас показатель достигает 600-650. Ежедневно по выздоровлению медики выписывают 530-570 человек. Около 350 пациентов находятся в настоящее время на искусственной вентиляции легких.

При этом в большинстве случаев на больничные койки попадают с COVID-19 люди, которые не проходили вакцинацию, а темпы вакцинации от коронавирусной инфекции в Московской области снизились в пять раз, подчеркнул Воробьев.

В связи с этим губернатор Московской области назвал очень важным и необходимым для сохранения жизни людей включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что темпы вакцинации в стране на фоне всплеска заболеваемости коронавирусом остаются на низком уровне. Представитель Кремля предположил, что причина кроется в недостаточно активной кампании по разъяснению и информированию населения о безальтернативности прививки от COVID-19.

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