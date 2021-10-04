Врач рассказала метеозависимым, как защититься от "барической горы"

Если правильно подготовиться, можно спокойно наслаждаться последними солнечными днями

Высокое атмосферное давление в Центральной России грозит метеозависимым людям ухудшением самочувствия. О том, как справиться с недомоганием, рассказала врач общей практики Лариса Алексеева.

Медик призвала не бояться "барической пилы" или "барической горы", как метеорологи называют резкие колебания атмосферного давления, поскольку о подобных явлениях становится известно заблаговременно. Достаточно подготовиться к ним и наслаждаться последними солнечными деньками.

Алексеева уточнила, что людям с повышенным артериальным давлением нужно принять гипотензивные препараты. Тем, у кого наблюдается, обратная картина, приходится еще тяжелее. Им помогут кофе и специальные сосудистые препараты.

Сильное волнение в ожидании колебаний атмосферного давления нередко само по себе отрицательно сказывается на состоянии здоровья и провоцирует болезни, отметила врач. Однако следует помнить, что такие периоды длятся недолго: по прогнозам синоптиков, уже со среды, 6 октября, антициклон начнет отступать, а атмосферное давление станет возвращаться к норме, рассказала Алексеева в интервью радио Sputnik.

Ранее сообщалось, что третий день подряд в Москве фиксируется рекордно высокое атмосферное давление под влиянием мощного антициклона. 3 октября столица побила рекорд дня от 1988 года (761,3 мм). В воскресенье в полдень барометр показал 762,1 мм. Метеозависимые люди в такие дни могут ощущать слабость, головные боли, шум в ушах.

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