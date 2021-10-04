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Собянин открыл транспортную связку Северо-Восточной и Северо-Западной хорд

15:28
  • понедельник
  • 04 октября 2021

Связка снизит нагрузку на Алтуфьевское, Дмитровское и Ярославское шоссе

В столице продолжается работа над созданием хордового сообщения. Об этом сообщил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин в ходе открытия движения по транспортной связке Северо-Восточной и Северо-Западной хорд.

По словам мэра, работы на Северо-Восточной хорде завершены уже на 80%. "Сегодня важный участок запускается - это соединение между Северо-Западной хордой и Северо-Восточной хордой. Очень важный и нужный участок, который разгрузит действующую магистраль и соединит два этих больших проекта", - приводит слова Собянина АГН "Москва".

Весь проект Северо-Восточной хорды, как ожидается, будет запущен до конца 2022 года. При строительстве новой дороги были возведены два моста через реку Лихоборку.

Строительство транспортной связки длиной три километра стартовало весной 2019 года. Она призвана снизить нагрузку на Алтуфьевское, Дмитровское и Ярославское шоссе, а также северный участок МКАД.

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