Лавров сообщил об атаках террористов на российский контингент в Сирии

Террористическая угроза растет

Террористическая угроза в Сирии, в идлибской зоне деэскалации, не только сохраняется, но даже усиливается. Боевики, использую зону как плацдарм, пытаются действовать против российского контингента, заявил глава МИД России Сергей Лавров

"Террористические группировки продолжают из пределов идлибской зоны деэскалации атаковать позиции сирийской армии, более того, пытаются действовать и против российского контингента", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

Министр подчеркнул: террористов - прежде всего боевиков запрещенной в России группировки "Хаят Тахрир аш-Шам" - необходимо изолировать. Россия однозначно подтверждает необходимость реализации в полном объеме соответствующей договоренности между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Конечная цель – окончательно подавить эти террористические группировки, цитирует Лаврова "Интерфакс".

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