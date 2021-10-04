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Лавров сообщил об атаках террористов на российский контингент в Сирии

15:25
  • понедельник
  • 04 октября 2021

Террористическая угроза растет

Террористическая угроза в Сирии, в идлибской зоне деэскалации, не только сохраняется, но даже усиливается. Боевики, использую зону как плацдарм, пытаются действовать против российского контингента, заявил глава МИД России Сергей Лавров
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"Террористические группировки продолжают из пределов идлибской зоны деэскалации атаковать позиции сирийской армии, более того, пытаются действовать и против российского контингента", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

Министр подчеркнул: террористов - прежде всего боевиков запрещенной в России группировки "Хаят Тахрир аш-Шам" - необходимо изолировать. Россия однозначно подтверждает необходимость реализации в полном объеме соответствующей договоренности между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Конечная цель – окончательно подавить эти террористические группировки, цитирует Лаврова "Интерфакс".

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