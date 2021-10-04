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Путин встретится с финалистами конкурса "Учитель года"

15:29
  • понедельник
  • 04 октября 2021

Президент выйдет на связь онлайн

Президент России Владимир Путин 5 октября по видеосвязи проведет встречу с финалистами всероссийского конкурса "Учитель года", пишет ТАСС.
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В понедельник проходит заключительный тур конкурса. Победителя объявят 5 октября на ВДНХ в историческом парке "Россия - моя история". Кроме того, финалисты примут участие в торжественном открытии выставки "Роль учителя в истории России".

Ранее Путин поручил правительству шире освещать конкурс "Учитель года России". Так, должно быть создано телевизионное шоу "с использованием зрелищных креативных подходов к проведению такого конкурса на общероссийском обязательном общедоступном канале".

Финансироваться шоу будет из федерального бюджета.

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