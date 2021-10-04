Опрос показал, сколько россиян боятся заразиться коронавирусом

Некоторые россияне утверждают, что не верят в существование COVID-19

До 61% россиян, прошедших участие в опросе о коронавирусной инфекции в социальных сетях портала стопкоронавирус.рф, признались, что боятся заразиться COVID-19.

Опрос проводился 29 и 30 сентября в аккаунтах стопкоронавирус.рф в Viber, "ВКонтакте", "Одноклассниках" и Telegram. В нем приняли участие 32 871 человек.

Среди участников исследования от 45 до 61% опрошенных (в зависимости от площадки) утвердительно ответили на вопрос, боятся ли они заразиться коронавирусом. Не боятся заболеть COVID-19, потому что уже сделали прививку, 23-37% участников. От 5 до 18% надеются на свое крепкое здоровье и не опасаются инфекции.

От 5 до 12% респондентов заявили, что предпринимают все меры предосторожности, поэтому заразиться не боятся. От 4 до 19 процентов утверждают, что не верят в существование коронавируса, соответственно, не опасаются им заболеть, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Главный санитарный врач России Анна Попова ранее рассказала, что массовые мероприятия — до трех тысяч участников — по всей стране отменяются из-за ухудшения коронавирусной ситуации. Лишь в двух регионах разрешено проводить мероприятия с участием от одной до трех тысяч человек.

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