Москва призывает вывести все иностранные силы из Ливии

Важно избежать нарушения существующего баланса сил

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на брифинге по итогам своих переговоров с египетским коллегой, что иностранные силы должны быть выведены из Ливии.

"У нас позиция ясная: эта мера должна осуществляться поэтапно и синхронизированно по времени, чтобы избежать риска нарушения существующего баланса сил", - сказал глава внешнеполитического ведомства (цитата по РИА "Новости").

Лавров добавил, что уже более года в Ливии поддерживается перемирие.

Ранее в ходе встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи президент России Владимир Путин отметил, что Москва и Анкара успешно сотрудничают по Ливии и Сирии.

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