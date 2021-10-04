ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москва призывает вывести все иностранные силы из Ливии

15:49
  • понедельник
  • 04 октября 2021

Важно избежать нарушения существующего баланса сил

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на брифинге по итогам своих переговоров с египетским коллегой, что иностранные силы должны быть выведены из Ливии.
Выступление Сергея Лаврова на Генассамблее ООН. Главное

"У нас позиция ясная: эта мера должна осуществляться поэтапно и синхронизированно по времени, чтобы избежать риска нарушения существующего баланса сил", - сказал глава внешнеполитического ведомства (цитата по РИА "Новости").

Лавров добавил, что уже более года в Ливии поддерживается перемирие.

Ранее в ходе встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи президент России Владимир Путин отметил, что Москва и Анкара успешно сотрудничают по Ливии и Сирии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Ливия
Ливия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.