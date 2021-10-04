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Суд продлил арест Ивану Сафронову до 2022 года

16:00
  • понедельник
  • 04 октября 2021

Бывший советник главы Роскосмоса находится под стражей по делу о госизмене

Мосгорсуд продлил срок содержания под стражей бывшему советнику главы Роскосмоса и журналисту Ивану Сафронову. Об этом в понедельник, 4 октября, рассказали в пресс-службе суда.
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Сафронов останется под арестом до 7 января 2022 года. Поскольку он был взят под стражу 7 июля 2020 года, с учетом очередного продления он будет находиться в СИЗО на стадии следствия 18 месяцев. Это предельный срок пребывания под стражей для следственно-арестованных.

Адвокат Сафронова Даниил Никифоров рассказал, что расследование дела пока не завершено, сообщает ТАСС.

Ивана Сафронова обвиняют в государственной измене. По версии ФСБ, в 2017 году Сафронов, работавший тогда в газете "Коммерсантъ", передал секретную информацию спецслужбам Чехии. Защита полагает, что преследование связано с его журналистской деятельностью, однако следствие это отрицает.

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