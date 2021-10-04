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Зима близко: Человечество предупредили о глобальном кризисе

15:58
  • понедельник
  • 04 октября 2021

Главная проблема – нехватка энергоресурсов

Этой зимой мир окажется перед лицом тяжелейшего глобального кризиса. Пандемия коронавируса стала серьезным испытанием для человечества. В итоге - подорожание энергоресурсов и проблемы с поставками товаров - начиная от зерна и заканчивая компьютерными чипами.
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Как пишет журналист Bloomberg Майкл Уинфри, в этом году в некоторых стран возникли новые проблемы. К примеру, в Великобритании наблюдается острый дефицит топлива, а полки в супермаркетах пусты из-за нехватки водителей.

Если оправдаются самые пессимистичные прогнозы метеорологов по поводу температурного режима в Северном полушарии, то нехватка энергоресурсов приведет к полномасштабному кризису, который окажет влияние на самые разные рынки.

По мнению автора статьи, драка за энергоресурсы уже началась: так, Китай распорядился обеспечить поставки угля сверх квот, что привело к рекордному росту цен на газ и электричество в Европе. Это, в свою очередь, привело к закрытию крупнейшей на континенте сети теплиц в Нидерландах - что отразится на поставках пищевой продукции. Вдобавок по всему миру уменьшаются запасы пшеницы, а прогнозы по производству зерна только ухудшаются.

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