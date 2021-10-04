Темпы распространения коронавируса в России ускоряются

Будут ли новые ограничения?

В России ускоряются темпы распространения коронавируса, особенно среди пожилых граждан. Об этом в понедельник заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также напомнила о санитарных предписаниях, которые остаются в силе. К ним относится запрет на проведение массовых мероприятий численностью более трех тысяч человек. При этом окончательное решение принимают власти регионов.

Врачи больниц опять работают в режиме аврала, по всей стране расконсервируют резервные койки. Сезон респираторно-вирусных инфекций хоть и ожидаем, но спрогнозировать такой всплеск заболеваемости не брался никто. На грани красной зоны балансируют сразу несколько регионов. Резкий прирост заболевших в Башкирии. В Югре ушли на удаленку бюджетники, 30% сотрудников работают из дома и в Ростовской области. В Иркутске шесть учебных заведений закрыли на карантин. Распространение инфекции и меры по сдерживанию, принимаемые в субъектах страны, стали главной темой заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"Динамика, которую мы наблюдаем в последние дни, вызывает серьёзное беспокойство. Заболеваемость растёт в большинстве субъектов Российской Федерации. Много пациентов. В больницах в два раза больше, чем в это время в прошлом году. На федеральном уровне мы продолжим принимать меры, чтобы наша система здравоохранения могла стабильно работать, а пациентам оказывалась необходимая медицинская помощь. Следим, чтобы в больницах было оборудование, медицинские изделия, медикаменты и, конечно, кислород. Направляем средства на обеспечение лекарствами пациентов, которые лечатся от ковида дома", - отметил премьер Михаил Мишустин.

Ситуация с коронавирусом в Москве не может не вызывать тревогу - об этом говорит уже первый зампредседателя координационного совета по коронавирусу, столичный мэр. За последнюю неделю в мегаполисе рост заболеваемости Ковид-19 составил рекордные 30%. Усиленный контроль за масочным режимом в транспорте и в местах скопления людей хоть и дисциплинирует некоторых граждан, но далеко не всегда соблюдается добровольно. Сделавшие прививку считают, что защищены от всех напастей. Но рейды - не прихоть. И кривая заболеваемости тому подтверждение.

"Необходимо ужесточать контроль за санитарными правилами, как мы всегда делали во время роста заболеваемости. В последние выходные только мы вынуждены были применить административные наказания к 34 крупным торговым центрам, причём, мы сегодня это делаем без какой-то беготни по торговым залам или городу, все это делается в автоматическом режиме на основании данных фото- и видеорегистрации. Мы видим все торговые центры, как они работают, как они эффективно выполняют те требования, которые предусмотрены указами и предписаниями санитарных врачей", - заявил Собянин.

Мэр не исключил ужесточения ограничений при ухудшении нынешнего сценария по заболеваемости. О введении каких-либо ограничений сегодня пока речь не идёт. Главы регионов самостоятельно принимают решение об ограничительных мерах, в том числе о возможности проведения массовых мероприятий. Со слов главы Роспотребнадзора, дополнительных ограничений по стране не вводится.

"По массовым мероприятиям: они остановлены по всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденций эпидпроцесса. Сегодня количество субъектов, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше 3 тысяч человек, - у нас такого субъекта нет ни одного. И от 1 тысячи до 3 тысяч - всего в двух субъектах", - рассказала Анна Попова.

Контроль за соблюдением режима самоизоляции - прерогатива органов внутренних дел, Росгвардии и местного самоуправления. Анна Попова призвала усилить совместную работу с Роспотребнадзором. Возможны новые штаммы и новые мутации. Остановить их в состоянии только вакцинация.

По словам Сергея Собянина, 67 процентов работающих, которым предписана обязательная вакцинация, сделали прививку. В Москве откроют лаборатории по экспресс-тестированию в торговых центрах и МФЦ. Оно будет бесплатным. Уровень вакцинации среди людей старшего поколения - самый низкий. Осложнения, больница, палата интенсивной терапии - реальность, которую видят врачи.

Внутри - все самое необходимое для профилактики респираторных инфекций. После введения второго компонента вакцины пациентам в возрасте 65+ полагается подарок. Процесс занимает от силы полчаса. Приём пациентов идет по записи.

Логистика максимально продумана: под вакцинацию первым компонентом выделен целый этаж. Пациенты, которые пришли с жалобой к врачу, и те, кто пришёл на иммунизацию, даже не встречаются.

Ревакцинация - также важный элемент профилактики коронавируса. Понимание, что лучше предупредить, чем лечить, есть у многих. Что особенно важно в осенне-зимний период. Кабинет профилактики от гриппа и иммунизация от новой коронавирусной инфекции - в одном здании.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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