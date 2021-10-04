Собянин открыл движение по транспортной связке СВХ и СЗХ

Строительство хордовых трасс – ключевой проект развития улично-дорожной сети столицы

В понедельник в Москве на 9 месяцев раньше срока открыли движение транспорта на связке Северо-Восточной и Северо-Западной хорд. Теперь столицу на машине можно пересечь с востока на запад и обратно, не заезжая в центр города, и практически в бессветофорном режиме. Открытый участок осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

В этой точке соединились два дорожных мегапроекта: Северо-Западная и Северо-Восточная хорды. Теперь, благодаря этой связке, можно быстро и комфортно пересечь Москву с востока на запад и обратно – минуя центр, практически в бессветофорном режиме.

Два путепровода пересекают железнодорожные пути и позволяют водителям попасть с 3-го Нижнелихоборского проезда на проезд Серебрякова или свернуть на Сигнальный с выходом на Алтуфьевское шоссе. Тем самым исключается необходимость объезда через Ботаническую улицу, Берёзовую аллею и другие местные улицы.

По традиции первыми по новому участку трассы проехали строители. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил их за работу.

"Очень важный и нужный участок, который разгрузит действующие магистрали и соединит два этих больших проекта. Проходит он в таких сложнейших условиях, пришлось построить два моста через Лихоборку, два путепровода через железную дорогу, огромное количество коммуникаций, пересечений дорог, но тем не менее строители справились с этой задачей", - отметил Собянин.

Эта развязка снижает нагрузку на Алтуфьевское, Дмитровское, Ярославское шоссе и северный участок МКАДа. Но огромное значение она имеет и для местных жителей. Транспортное обслуживание улучшится для 750 тысяч москвичей.

Новый маршрут от Академической улицы до проспекта Мира вместо 40-50 минут занимает всего 15. Будет быстрее, когда откроется еще один участок Северо-Восточной хорды в районе Дмитровского шоссе.

"В следующем году, ко Дню города, эта хорда будет в полном объеме завершена. От Некрасовки, от стыковки будущей трассы Москва-Казань и до Бусиновской развязки, которая введена уже раньше, а дальше и до скоростной дороги до Санкт-Петербурга будет работать", - рассказал первый заместитель руководителя Департамента строительства Москвы Петр Аксенов.

Северо-Восточная, Северо-Западная, Юго-Восточная хорды, а также Южная рокада замкнутся в единое кольцо длиной 133 километра в 2023 году. Это изменит логику движения транспорта в городе и избавит водителей от десятков километров перепробега.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram