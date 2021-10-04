Курильский остров усыпало моллюсками (видео)

В данном регионе это не такое уж и редкое явление
Впечатляющие кадры с курильского острова Кунашир. После сильного шторма море преподнесло людям аппетитный подарок. Всё побережье оказалось буквально усыпано двустворчатыми моллюсками.
Горы сахалинской спизулы, трубача и рапана мало кого оставили равнодушным. Местные жители и туристы с мешками и вёдрами отправились на берег собирать морские деликатесы, сообщает "ТВ Центр".
Многие уже похвастались уловом в социальных сетях. Такое природное явление нельзя назвать большой редкостью. Так, в прошлом году дарами моря был усыпан пляж в районе Северо-Курильска.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram