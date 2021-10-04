Сторонники Саакашвили в Грузии вышли на митинг у колонии

Появились подробности скандального возвращения Саакашвили в Грузию

В Грузии сторонники Михаила Саакашвили в понедельник собрались на митинг у здания колонии, в которую его поместили. Они также организовали сбор подписей за освобождение своего лидера. Сам он в знак протеста продолжает голодовку и призывает оппозицию к сопротивлению действующей власти во втором туре муниципальных выборов.

"Человеку мира" - интернациональная поддержка. В толпе, собравшейся у колонии в городе Рустави, где уже третьи сутки сидит Михаил Саакашвили, флаги на любой вкус - и грузинский, и украинский, и ЕС, и НАТО. Американского разве что не хватает, но тут все логично: для США - политик, судя по всему, списанный товар. Впрочем, арестант не унывает - пристрастился к эпистолярному жанру. То голодовку объявит, то потребует жареную куриную грудку с красным вином. То, как сегодня, обратится с призывом к сопротивлению. Письмо сторонникам Саакашвили зачитывает его адвокат.

Про то, что партия "Единое национальное движение" лидирует, это экс-президент, конечно, загнул. По предварительным данным ЦИКа, за нее проголосовали лишь 30 процентов избирателей. Впереди же все та же правящая "Грузинская мечта" с 47 процентами голосов. Однако второй тур, похоже, действительно будет. А потому для оппозиции, конечно, критически важно, чтобы "Саакашвили-шоу" продолжалось.

"Мы докажем, что всех нас гораздо больше, чем это могут представить в правительстве. По инициативе эмигрантов, которые прибыли в Грузию ради поддержки своего президента, начинаем сбор подписей с требованием освобождения Саакашвили", - заявил лидер движения "За возвращение Саакашвили" Тако Чарквиани.

Эмигрантов можно понять: для них Саакашвили - не просто свой парень - даже больше, чем ролевая модель. Почти супер-герой. Изгой на Украине, лишенный грузинского гражданства и паспорта, вопреки запрету и уголовным делам - а их на родине больше десятка - просочился через границу, добрался до Батуми, а потом и до Тбилиси, где его наконец задержали. В это сначала даже никто не верил. Оказалось, правда, хоть и похоже на эпизод из шпионской саги. СМИ выяснили, что экс-президент въехал в страну в грузовике. Прятался среди арбузов и персиков - в вентиляционной кабине. Тот еще фрукт. Сюжет, безусловно, захватывающий, но грузинские власти не оценили.

Сидеть, возможно, придется, долго - к четырём уже имеющимся уголовным делам о растрате, избиении, убийстве и превышении должностных полномочий на посту главы государства, добавилось новое - о незаконном пересечении границы. В общей сложности Саакашвили грозит до 10 лет заключения. И едва ли ему как-то поможет поддержка украинского президента Зеленского или комментарии - весьма, впрочем, сдержанные - из Евросоюза. Потому что главного своего защитника политик лишился, умудрившись этого не заметить.

"Поступала команда из-за океана - не трогать. Михаила Саакашвили не трогать. И его не трогали на Украине. И он, конечно, к этому привык. В первую очередь влиял его политический отец - сенатор Маккейн. Но Маккейн скончался. Ситуация в США коренным образом изменилась. И Саакашвили должен был понимать и чувствовать это. Но вот не понял и не почувствовал", - рассуждает политолог Владимир Жарихин.

Переворот в Грузии Саакашвили однажды уже удался. В 2003 году это называлось "революцией роз". И вот сейчас политического проходимца встретили уже шипами. Ясно дали понять: действовать намерены жестко и бескомпромиссно. Возможно, вся эта скандальная история, говорят политологи, и добавит очков грузинской оппозиции. Но едва ли в количестве, достаточном для победы.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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