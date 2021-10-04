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Рада потребовала ввести санкции против Зеленского из-за его оффшорных счетов

16:28
  • понедельник
  • 04 октября 2021

Вопрос надо вынести на рассмотрение СНБО

Вопрос о санкциях против президента Украины Владимира Зеленского, использовавшего оффшорные схемы для получения прибыли, должен быть рассмотрен Советаом национальной безопасности и обороны. С таким требованием выступил депутат Верховной рады Украины от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
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"СНБО должен ввести санкции против Владимира Зеленского. Обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому касательно информации из расследования "Офшор 95" и введения санкций против Владимира Зеленского", - написал Гончаренко в Telegram.

Расследование, основанное на "досье Пандоры", вышло на Украине в виде фильма под названием "Офшор 95". Как сообщил Центр исследования коррупции и организованной преступности, Зеленский якобы использовал офшорные схемы, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя это. В этих схемах задействованы, в частности, и люди из ближайшего окружения украинского лидера - нынешний глава СБУ Иван Баканов и первый помощник Зеленского Сергей Шефир.

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