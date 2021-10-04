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Путин назначил Егорова врио губернатора Тамбовской области

16:56
  • понедельник
  • 04 октября 2021

Президент принял досрочную отставку прежнего главы региона

Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Тамбовской области Александра Никитина. Глава администрации региона подал заявление об уходе по собственному желанию.

"Принять отставку главы администрации Тамбовской области Никитина А.В. по собственному желанию", - говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

Тем же указом временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области назначен Максим Егоров. Ранее Егоров занимал должность заместителя главы Минстроя.

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