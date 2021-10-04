В России будут отмечать День отца

Указ подписан главой государства

В понедельник Владимир Путин подписал указ об учреждении в России Дня отца. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Праздник будут отмечать в третье воскресенье октября, сообщает "ТВ Центр". В этом году отметим его уже на следующей неделе - 17 октября. Как следует из пояснения, нововведение направлено на укрепление института семьи и повышение значимости отцовства в воспитании детей.

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