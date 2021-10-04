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В Кремле рассказали о личной встрече Путина и Пашиняна

17:29
  • понедельник
  • 04 октября 2021

О сроках сообщат дополнительно

В Кремле идет подготовка к встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Она будет личной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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"Встреча личная готовится. О сроках сообщим", - сказал Песков журналистам.

О том, что российский президент и премьер Армении встретятся в ближайшее время, ранее заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Президент России Владимир Владимирович Путин, премьер-министр Армении Никол Воваевич Пашинян уже в этом году провели три личные встречи, 14 телефонных переговоров, готовится в ближайшее время новая личная встреча", - сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда подчеркнула важность таких интенсивных контактов.  По словам Матвиенко, они задают тон всему комплексу российско-армянских отношений, передает ТАСС.

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