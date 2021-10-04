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Мантуров поддержал обязательную вакцинацию работников предприятий

18:04
  • понедельник
  • 04 октября 2021

На сегодняшний день вакцинированы около 45% занятых на промпредприятиях

Идею об обязательной вакцинации от коронавируса работников промышленных предприятий поддержали в Минпромторге. Об этом заявил глава ведомвта Денис Мантуров.
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"Да, поддерживаю", - сказал Мантуров журналистам в кулуарах форума "Биотехмед". Министр прокомментировал высказанное губернатором Нижегородской области предложение. Глеб Никитин ранее заявил, что сотрудников промпредприятий и студентов надо включить в перечень лиц, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19.

Мантуров напомнил, что сейчас в среднем по России вакцинированы от коронавируса около 45% работников, задействованных в сфере обрабатывающей промышленности, передает РИА Новости.

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