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"Газпром" начал заполнять газом "Северный поток-2"

18:22
  • понедельник
  • 04 октября 2021

Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются

Газопровод "Северный поток-2" постепенно наполняется газом. О начале процедуры заполнения первой нитки трубопровода сообщил оператор Nord Stream 2 AG. Отмечается, что нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования.
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"Ранее были проведены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода, в том числе внутритрубная инспекция с использованием специальных диагностических устройств (так называемых интеллектуальных поршней), а также внешние визуальная и инструментальная проверки", - говорится в сообщении оператора. Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются.

Строительство "Северного потока 2" было полностью завершено 10 сентября. Ранее Bloomberg со ссылкой на Датское энергетическое агентство сообщило, что первая нитка "Северного потока 2" имеет все разрешения и может начать функционировать. В отношении второй нитки нужно выполнить еще несколько требований.

В сообщении оператора отмечается, что газопровод прошел независимую сертификацию в соответствии с "применимыми техническими и отраслевыми стандартами". Это обеспечивает его надежную и безопасную эксплуатацию.

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