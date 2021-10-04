Цены на газ в Европе снизились после известий о заполнении "Северного потока-2"

Менее чем за час стоимость фьючерса упала на 70 долларов

Известие о начале заполнения газом первой нитки трубопровода "Северный поток-2" вызвало падение цен на голубое топливо в Европе. По данным биржи ICE, менее чем за час котировки ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизились почти на 70 долларов и опускались до 1124 долларов за тысячу кубометров.

4 октября Датское энергетическое агентство одобрило начало тестирования первой нитки газопровода "Северный поток - 2". Позже оператор проекта, компания Nord Stream 2 AG, объявил о начале заполнения газом первой нитки газопровода, строительство которого завершилось в сентябре.

Как сообщает ТАСС, в течение дня динамика цен скорректировалась, падение замедлилось до 40 долларов. На 18:20 мск стоимость фьючерса на бирже составила 1160 долларов за тысячу кубометров.

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