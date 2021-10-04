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Экс-премьер Дании обвинила бывшего президента Франции в домогательствах

19:43
  • понедельник
  • 04 октября 2021

Все происходило во время встречи на высшем уровне

Бывший президент Франции домогался экс-премьера Дании. Валери Жискар д'Эстен позволил себе непристойное поведение в отношении Хелле Торнинг-Шмитт во время встречи на высшем уровне, которая проходила во французском посольстве в Копенгагене.
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"Я увидела, что Жискар д'Эстен сел рядом со мной. Он схватил меня за бедро, протянув руку под столом... Я пересела на другое место", — рассказала датский политик о возмутительном инциденте в своих мемуарах. Торнинг-Шмитт признается, что тогда она не сочла это сексуальным домогательством, а просто рассердилась, приводит откровения экс-премьера France24.

Речь в книге авторства экс-премьера Дании  идет о событиях 2002-2003 годов. Д'Эстен председательствовал на съезде политиков, которые разрабатывали конституцию Евросоюза – причем к тому времени он уже не был президентом. А Хелле Торнинг-Шмитт тогда еще не была премьером – ее избрали в 2011 году. В начале 2000-х годов она была депутатом Европарламента.

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