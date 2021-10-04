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Рада запустила процедуру отзыва с должности спикера парламента

20:01
  • понедельник
  • 04 октября 2021

Инициаторы – фракция партии "Слуга народа"

В Верховной раде Украины запущена процедура отзыва с должности спикера парламента. Об этом сообщил сам председатель Верховной рады Дмитрий Разумков. Инициатива исходит от главы парламентской фракции президентской партии "Слуга народа" Давида Арахамии.
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"По представлению народного депутата Давида Арахамии запускается процедура отзыва председателя Верховной рады Украины с должности", - написал Разумков в Telegram.

Председатель Рады приложил копию направленного ему письма Арахамии В нем сообщается, что предложение об отзыве является коллективным – за него собрано 175 голосов депутатов. Спикер подчеркнул, что все будет происходить в соответствии с законом и регламентом, передает ТАСС.

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