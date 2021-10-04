Рада запустила процедуру отзыва с должности спикера парламента

Инициаторы – фракция партии "Слуга народа"

В Верховной раде Украины запущена процедура отзыва с должности спикера парламента. Об этом сообщил сам председатель Верховной рады Дмитрий Разумков. Инициатива исходит от главы парламентской фракции президентской партии "Слуга народа" Давида Арахамии.

"По представлению народного депутата Давида Арахамии запускается процедура отзыва председателя Верховной рады Украины с должности", - написал Разумков в Telegram.

Председатель Рады приложил копию направленного ему письма Арахамии В нем сообщается, что предложение об отзыве является коллективным – за него собрано 175 голосов депутатов. Спикер подчеркнул, что все будет происходить в соответствии с законом и регламентом, передает ТАСС.

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