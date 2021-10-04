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Байден заявил об угрозе дефолта в США

20:42
  • понедельник
  • 04 октября 2021

Президент требует, чтобы конгресс поднял потолок госдолга

Джо Байден предупредил об угрозе дефолта в США. Американский президент не может исключить такого исхода, если конгресс продолжит затягивать с решением о поднятии потолка госдолга. По словам Байдена, все зависит от сенаторов-республиканцев и их лидера Митча Макконнелла.
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США с 1 октября превысили разрешенный конгрессом потолок госдолга в 28,4 триллиона долларов. Американский минфин сообщил, что сможет принимать меры, которые не допустят дефолта, только до 18 октября.

"Я не верю, что результат будет именно таким, из-за печальных последствий. Если бы я мог, я бы это гарантировал", — заявил Байден. Президент США добавил: если конгресс не поднимет потолок госдолга, этот повредит статусу доллара как мировой резервной валюты, подорвет безопасность ценных бумаг минфина США, снизится американский кредитный рейтинг, передает РИА Новости.

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