Опубликовано видео запуска "Циркона" из подводного положения

Пуск произведен с глубины 40 метров

Видеосъемку первого запуска гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта атомной субмарины из подводного положения опубликовало Минобороны. Подлодка "Северодвинск" находилаь на глубине 40 метров. Пуск был произведен в ночное время, на кадрах видно как ракета вырывается из-под воды.

"Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, использующая на всем маршруте тягу собственного двигателя, она способна к продолжительному полету с маневрированием в плотных слоях атмосферы. Максимальная скорость - около девяти скоростей звука (более десяти тысяч километров в час).

Как сообщали ранее в Минобороны, головная субмарина проекта 885 "Северодвинск" выполнила 4 октября пуск "Циркона" с глубины 40 метров в акватории Белого моря. Условная цель в Баренцевом море успешно поражена.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram