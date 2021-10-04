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Опубликовано видео запуска "Циркона" из подводного положения

21:06
  • понедельник
  • 04 октября 2021

Пуск произведен с глубины 40 метров

Видеосъемку первого запуска гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта атомной субмарины из подводного положения опубликовало Минобороны. Подлодка "Северодвинск" находилаь на глубине 40 метров. Пуск был произведен в ночное время, на кадрах видно как ракета вырывается из-под воды.
Опубликовано видео запуска "Циркона" с подлодки

"Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, использующая на всем маршруте тягу собственного двигателя, она способна к продолжительному полету с маневрированием в плотных слоях атмосферы. Максимальная скорость - около девяти скоростей звука (более десяти тысяч километров в час).

Как сообщали ранее в Минобороны, головная субмарина проекта 885 "Северодвинск" выполнила 4 октября пуск "Циркона" с глубины 40 метров в акватории Белого моря. Условная цель в Баренцевом море успешно поражена.

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