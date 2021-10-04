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Глобальный сбой затронул внутренние программы Facebook

21:36
  • понедельник
  • 04 октября 2021

Сотрудники компании лишены коммуникации

Глобальный сбой в соцсетях, о котором сообщалось 4 октября, затронул и внутреннюю кухню Facebook. Сотрудники компании испытывают проблемы в работе программ, используемых для деловой коммуникации.
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошли сбои

"Не работают не только сервисы и приложения Facebook, но и внутренние инструменты и коммуникационные платформы, включая Workplace. Никто не может выполнять свою работу", - приводит ТАСС сообщение, оставленное в Twitter журналистом New York Times Райаном Маком.

По данным сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, 4 октября зафиксирован масштабный сбой в работе соцсетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp. Компания Facebook подтвердила информацию о неполадках.

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