ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США пообещали продолжить борьбу с "Северным потоком-2"

22:06
  • понедельник
  • 04 октября 2021

Вашингтон считает его геополитическим проектом России

"Северный поток-2" - это геополитический проект Российской Федерации. Вашингтон продолжит выступать против него, заявил  представитель Госдепа США Нед Прайс.
"Газпром" начал заполнять газом "Северный поток-2"

"Наша политика, как мы уже дали четко понять... состоит в том, что мы продолжаем выступать против этого газопровода", - заявил Прайс, комментируя заполнение газом первой нитки трубопровода.

4 октября оператор Nord Stream II Ag сообщил, что началась процедура заполнения газом первой нитки газопровода "Северный поток 2". В госдепе заявили, что Вашингтон "продолжит применять закон" в соответствии с санкциями, введенными США в отношении этого проекта, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Строительство "Северного потока - 2"
Строительство "Северного потока - 2"
Строительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода "Северный поток-2"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.