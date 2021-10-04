США пообещали продолжить борьбу с "Северным потоком-2"

Вашингтон считает его геополитическим проектом России

"Северный поток-2" - это геополитический проект Российской Федерации. Вашингтон продолжит выступать против него, заявил представитель Госдепа США Нед Прайс.

"Наша политика, как мы уже дали четко понять... состоит в том, что мы продолжаем выступать против этого газопровода", - заявил Прайс, комментируя заполнение газом первой нитки трубопровода.

4 октября оператор Nord Stream II Ag сообщил, что началась процедура заполнения газом первой нитки газопровода "Северный поток 2". В госдепе заявили, что Вашингтон "продолжит применять закон" в соответствии с санкциями, введенными США в отношении этого проекта, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram