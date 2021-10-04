Данные 1,5 млрд пользователей Facebook выставлены на продажу

Эксперты говорят о крупнейшем за всю историю "сливе" в соцсети

На черном рынке появилась база данных полутора миллиардов пользователей Facebook. Речь идет об именах, физических и электронных адресах и телефонных номерах пользователей соцсети. Информацию предлагается приобрести целиком или частями, сообщает интернет-издание Privacy Affairs.

Еще в конце сентября стало известно, что анонимный хакер получил доступ к базе Facebook, содержащей данные 1,5 миллиарда клиентов. Сейчас эта информация выставлена на продажу. Как сообщил один из потенциальных покупателей, ему предложили купить данные миллиона пользователей соцсети за 5 тысяч долларов.

Как пишет издание, это крупнейший по объему "слив" данных пользователей Facebook. О нем сообщается на фоне новостей о масштабном сбое в работе сервисов этой соцсети, а также Instagram и WhatsApp по всему миру, передает РИА Новости.

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