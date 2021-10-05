Два человека погибли при пожаре в больнице в Кирове

Эвакуированы 36 человек

Пожар случился в палате отделения Инфекционной клинической больницы в Кирове, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Погибли два человека, травмированных нет, спасены шесть человек, эвакуированы 36 человек", - сказано в сообщении.

Уточняется, что пламя вспыхнуло в палате пятого корпуса третьего отделения.

Пациенты направлены в другие медицинские учреждения города на дальнейшее лечение. В ликвидации ЧП участвовали 36 человек и 11 единиц техники.

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