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Два человека погибли при пожаре в больнице в Кирове

07:31
  • вторник
  • 05 октября 2021

Эвакуированы 36 человек

Пожар случился в палате отделения Инфекционной клинической больницы в Кирове, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
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"Погибли два человека, травмированных нет, спасены шесть человек, эвакуированы 36 человек", - сказано в сообщении.

Уточняется, что пламя вспыхнуло в палате пятого корпуса третьего отделения.

Пациенты направлены в другие медицинские учреждения города на дальнейшее лечение. В ликвидации ЧП участвовали 36 человек и 11 единиц техники.

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Последствия пожара в больнице в Кирове
Последствия пожара в больнице в Кирове
Последствия пожара в больнице в Кирове
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