Япония продолжит диалог с Россией по мирному договору

Токио хочет решить "территориальный вопрос"

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил на пресс-конференции, что японское правительство под руководством нового премьера Фумио Кисиды продолжит вести с Россией активные переговоры.

"Мы хотим и дальше вести активные переговоры на основе нашей позиции - решение территориального вопроса и следующее за ним заключение мирного договора", - сказал дипломат (цитата по ТАСС).

Как напомнил Мотэги, недавно он провел встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН, где озвучил готовность продолжить диалог на различных уровнях.

Много десятилетий Москва и Токио ведут консультации, чтобы выработать мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил.

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