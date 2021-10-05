Педагоги рассказали, чего хотят ко Дню учителя

Цветы - не лучший выбор для подарка

Как следует из исследования маркетплейса СберМаркет и агентства ResearchMe, на которое ссылается ТАСС, больше всего российские учителя в качестве подарка к профессиональному празднику ценят поделки. Так ответили 58% респондентов.

88% учителей при этом отметили, что каждый или почти каждый раз удивлены и тронуты подарком ученика.

Другими желанными подарками являются сертификаты на косметику или услуги (41% женщин и 21% мужчин), мелкая бытовая техника и гаджеты (19% мужчин и 9% женщин). Также в списке женщин - ароматические свечи и текстиль (22%), мужчин - наборы продуктов (17%).

Меньше всего учителя хотят получать в подарок цветы.

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