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Педагоги рассказали, чего хотят ко Дню учителя

07:45
  • вторник
  • 05 октября 2021

Цветы - не лучший выбор для подарка

Как следует из исследования маркетплейса СберМаркет и агентства ResearchMe, на которое ссылается ТАСС, больше всего российские учителя в качестве подарка к профессиональному празднику ценят поделки. Так ответили 58% респондентов.
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88% учителей при этом отметили, что каждый или почти каждый раз удивлены и тронуты подарком ученика.

Другими желанными подарками являются сертификаты на косметику или услуги (41% женщин и 21% мужчин), мелкая бытовая техника и гаджеты (19% мужчин и 9% женщин). Также в списке женщин - ароматические свечи и текстиль (22%), мужчин - наборы продуктов (17%).

Меньше всего учителя хотят получать в подарок цветы.

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