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Microsoft выпустила Windows 11

07:56
  • вторник
  • 05 октября 2021

Новую операционную систему уже можно загрузить

Новая операционная система Windows 11 стала доступна для загрузки, пишет The Verge. Произошло это на день раньше заявленной даты.
Microsoft презентовала обновленную операционную систему Windows 11

В Microsoft подтвердили, что обновить операционную систему с Windows 10 до 11 можно уже сейчас. Для всех совместимых устройств новинка станет доступна к середине 2022 года.

Персональные компьютеры и ноутбуки с предустановленной Windows 11 поступят в продажу 5 октября.

Касается обновление меню "Пуск", интерфейса и виджетов. Кроме того, изменения затрагивают сервис для установки программ Microsoft Store. Продолжается тестирование возможности использовать в Windows 11 приложения для Android.

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