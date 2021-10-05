Microsoft выпустила Windows 11

Новую операционную систему уже можно загрузить

Новая операционная система Windows 11 стала доступна для загрузки, пишет The Verge. Произошло это на день раньше заявленной даты.

В Microsoft подтвердили, что обновить операционную систему с Windows 10 до 11 можно уже сейчас. Для всех совместимых устройств новинка станет доступна к середине 2022 года.

Персональные компьютеры и ноутбуки с предустановленной Windows 11 поступят в продажу 5 октября.

Касается обновление меню "Пуск", интерфейса и виджетов. Кроме того, изменения затрагивают сервис для установки программ Microsoft Store. Продолжается тестирование возможности использовать в Windows 11 приложения для Android.

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