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Парламент Швеции рассмотрит предложение о вступлении страны в НАТО

08:11
  • вторник
  • 05 октября 2021

Королевство сотрудничает с альянсом, но не имеет преимуществ его членов

На рассмотрение риксдага (национальное законодательное собрание Швеции) вынесена инициатива о вступлении в НАТО. С таким предложением выступил депутат Ларс Пюсс.
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В пояснении к инициативе подчеркивается, что первоочередной задачей государства является защита граждан от внешних и внутренних угроз. Членство в Североатлантическом альянсе, по мнению депутата, позволит Швеции укрепить оборонительный потенциал.

При этом в документе упоминаются "провокационные действия России" в Балтийском море, которые якобы "заставляют вспомнить о временах холодной войны". По словам Пюсса, ухудшающаяся ситуация в сфере безопасности на Балтике, влияет на взгляды подданных королевства — в результате население все активнее поддерживает вступление Швеции в НАТО.

Политик также напомнил, что Швеция интенсивно сотрудничает с НАТО, однако не пользуется преимуществами, которые есть у членов альянса. В частности, страна лишена возможности влиять на стратегические и политические решения в блоке и пользоваться правом на военную защиту, как полноценные члены организации.

С учетом всего этого Ларс Пюсс предложил рассмотреть возможность вступления Швеции в НАТО с тем, чтобы укрепить уже налаженное сотрудничество, сообщает RT.

В сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Российский дипломат в шутливой форме предложил главе альянса не испытывать судьбу — наша страна не присоединится к НАТО.

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