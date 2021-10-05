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Продажи "умных" колонок выросли почти втрое

08:14
  • вторник
  • 05 октября 2021

На рынке появились привлекательные бюджетные предложения

За восемь месяцев 2021 года уровень продаж колонок с голосовым управлением вырос почти втрое по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Показатель составил 500 тысяч штук с выручкой более 4 миллиардов рублей, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу группы "М.Видео - Эльдорадо".
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Как уточнил собеседник агентства, средний чек составляет около 7,5 тысячи рублей с диапазоном стоимости устройств от 4 до 20 тысяч.

Развитию ситуации способствуют тренд на голосовое общение и выход новинок. Так, в августе продали рекордное количество колонок - около 90 тысяч штук (16% от годового объема рынка).

Уточняется, что на популярности сказался запуск новинок стоимостью от 4 тысяч рублей основными игроками.

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